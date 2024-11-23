Galatasaray'da Icardi belirsizliği

Ailevi durumu nedeniyle Arjantin'de bulunan Galatasaraylı Mauro Icardi'nin ameliyat günü belirsizliğini koruyor.
7 Kasım'daki Tottenham maçında sakatlanan ve sağ diz ön çapraz bağında kopuk bulunan yıldız oyuncu, kulüp doktorları ile operasyon tarihi için temaslarını sürdürüyor. Yıldız santrfor, ödeminin inmesi sonrası ameliyat masasına yatacak.
OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi ile ilgili şu sözleri kullanmıştı;
"Hem Yener hoca hem Icardi'nin menajeri genel olarak bu konu üzerinde konuşuyoruz. Bununla ilgili önümüzdeki hafta net bir karar verilecek. Nerede ameliyat olacağına dair. Tabii ki ameliyat çok önemli. Nerede olduğu çok önemli ama devamındaki rehabilitasyon çok daha önemli. Hepsini en doğru bir şekilde organize etmek istiyoruz. Onun sahalara dönüşünün en kısa şekilde olmasını istiyoruz ama özellikle sakatlık sonrası ameliyat süreci için 2-3 hafta beklemek gerekiyor. Şu anda ikinci haftadayız. Üçüncü haftayı da tamamlayıp ondan sonra tabii ki ameliyatla ilgili net bir karar verilecek."
"Yaklaşık 6-7 aylık bir süreç öngörülüyor. Haziran, temmuz daha net, garanti gibi görünüyor. Tedavi süreci nasıl gidecek ona da bakmak gerekiyor. Oyuncunun sağlığı da çok önemli. Oyuncunun erken dönmesinden çok, iyi bir şekilde iyileşip, en doğru şekilde, en doğru zamanda dönmesi daha önemli oluyor. Icardi'yi özleyeceğiz. Sahada Icardi'siz olmak hem Galatasaray taraftarı için hem bizim için hem de takım arkadaşları için zor olacak. Ama bu süreci atlattıktan sonra da yeni sezona en güçlü şekilde hazırlanacağını düşünüyoruz."
BU SEZON PERFORMANSI
Sakatlığından önce bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Arjantinli golcü 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
7 Kasım'daki Tottenham maçında sakatlanan ve sağ diz ön çapraz bağında kopuk bulunan yıldız oyuncu, kulüp doktorları ile operasyon tarihi için temaslarını sürdürüyor. Yıldız santrfor, ödeminin inmesi sonrası ameliyat masasına yatacak.
OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi ile ilgili şu sözleri kullanmıştı;
"Hem Yener hoca hem Icardi'nin menajeri genel olarak bu konu üzerinde konuşuyoruz. Bununla ilgili önümüzdeki hafta net bir karar verilecek. Nerede ameliyat olacağına dair. Tabii ki ameliyat çok önemli. Nerede olduğu çok önemli ama devamındaki rehabilitasyon çok daha önemli. Hepsini en doğru bir şekilde organize etmek istiyoruz. Onun sahalara dönüşünün en kısa şekilde olmasını istiyoruz ama özellikle sakatlık sonrası ameliyat süreci için 2-3 hafta beklemek gerekiyor. Şu anda ikinci haftadayız. Üçüncü haftayı da tamamlayıp ondan sonra tabii ki ameliyatla ilgili net bir karar verilecek."
"Yaklaşık 6-7 aylık bir süreç öngörülüyor. Haziran, temmuz daha net, garanti gibi görünüyor. Tedavi süreci nasıl gidecek ona da bakmak gerekiyor. Oyuncunun sağlığı da çok önemli. Oyuncunun erken dönmesinden çok, iyi bir şekilde iyileşip, en doğru şekilde, en doğru zamanda dönmesi daha önemli oluyor. Icardi'yi özleyeceğiz. Sahada Icardi'siz olmak hem Galatasaray taraftarı için hem bizim için hem de takım arkadaşları için zor olacak. Ama bu süreci atlattıktan sonra da yeni sezona en güçlü şekilde hazırlanacağını düşünüyoruz."
BU SEZON PERFORMANSI
Sakatlığından önce bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Arjantinli golcü 6 gol attı ve 2 asist yaptı.