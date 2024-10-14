Galatasaray'da Hakim Ziyech kararı!

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Hakim Ziyech'le ilgili karar verildi...
Sakatlıktan çıkan ve hazır olmadığı için ülkesinin milli takım kampına katılmayan Faslı oyuncu, bu süreçte Florya'da çalıştı.
Her geçen gün iyi duruma gelen ve kendini bulan tecrübeli oyuncunun bu durumu memnuniyet yarattı. Teknik Direktör Okan Buruk'un antrenman performansını iyi bulduğu yıldız futbolcuyu maçların başlamasıyla beraber değerlendirme kararı aldığı belirtildi.
ROTASYONDA KULLANACAK
Tecrübeli oyuncunun Mertens'in formsuzluğunda 10 numarada veya ön tarafta kanat rotasyonunda kullanılacağı bildirildi.
"ZIYECH ETKİLİ OLACAK"
Okan Buruk Ziyech'in durumuyla ilgili olarak "Ziyech iyi bir karakter, iyi oyuncu, takım arkadaşlarıyla uyumlu. Kampta aslında iyi başlamıştı, Milli Takım'da sakatlık yaşadı. Şimdi iyi başladı, istekli. Forma yarışının içinde etkili şekilde olacak. Forvet arkasını da oynayabilecek bir oyuncu aslında" değerlendirmesinde bulundu.
Sakatlıktan çıkan ve hazır olmadığı için ülkesinin milli takım kampına katılmayan Faslı oyuncu, bu süreçte Florya'da çalıştı.
Her geçen gün iyi duruma gelen ve kendini bulan tecrübeli oyuncunun bu durumu memnuniyet yarattı. Teknik Direktör Okan Buruk'un antrenman performansını iyi bulduğu yıldız futbolcuyu maçların başlamasıyla beraber değerlendirme kararı aldığı belirtildi.
ROTASYONDA KULLANACAK
Tecrübeli oyuncunun Mertens'in formsuzluğunda 10 numarada veya ön tarafta kanat rotasyonunda kullanılacağı bildirildi.
"ZIYECH ETKİLİ OLACAK"
Okan Buruk Ziyech'in durumuyla ilgili olarak "Ziyech iyi bir karakter, iyi oyuncu, takım arkadaşlarıyla uyumlu. Kampta aslında iyi başlamıştı, Milli Takım'da sakatlık yaşadı. Şimdi iyi başladı, istekli. Forma yarışının içinde etkili şekilde olacak. Forvet arkasını da oynayabilecek bir oyuncu aslında" değerlendirmesinde bulundu.