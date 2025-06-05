Galatasaray'da Günay Güvenç kararı!

Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası eldivenleri kimin takacağı soru işareti. Kaleci transferi yapacak olan sarı-kırmızılılardan Günay Güvenç hamlesi de gelecek.
Galatasaray sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Günay Güvenç ile masaya oturacak. Sarı-kırmızılılar, Günay Güvenç'in sözleşmesini 2 yıl uzatmayı planlıyor.
33 yaşındaki kaleci geride bıraktığımız sezon 15 maçta süre aldı. Günay Güvenç bu karşılaşmalarda 14 kez topu ağlarında görürken 6 maçta da kalesini gole kapadı.
Galatasaray sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Günay Güvenç ile masaya oturacak. Sarı-kırmızılılar, Günay Güvenç'in sözleşmesini 2 yıl uzatmayı planlıyor.
33 yaşındaki kaleci geride bıraktığımız sezon 15 maçta süre aldı. Günay Güvenç bu karşılaşmalarda 14 kez topu ağlarında görürken 6 maçta da kalesini gole kapadı.
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