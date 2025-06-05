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Galatasaray'da Günay Güvenç kararı!

Galatasaray, sözleşmesinin bitmesinin 1 yıl kalan Günay Güvenç'in kontratını 2 yıl daha uzatmayı planlıyor.

calendar 05 Haziran 2025 10:57
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Günay Güvenç kararı!
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Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası eldivenleri kimin takacağı soru işareti. Kaleci transferi yapacak olan sarı-kırmızılılardan Günay Güvenç hamlesi de gelecek.

Galatasaray sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Günay Güvenç ile masaya oturacak. Sarı-kırmızılılar, Günay Güvenç'in sözleşmesini 2 yıl uzatmayı planlıyor.

33 yaşındaki kaleci geride bıraktığımız sezon 15 maçta süre aldı. Günay Güvenç bu karşılaşmalarda 14 kez topu ağlarında görürken 6 maçta da kalesini gole kapadı.


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