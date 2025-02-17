Galatasaray'da Frankowski'den ilk maçında asist

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı oynandı.
Yeni transfer Przemyslaw Frankowski ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.
Fransa'nın Lens takımından ara transfer döneminde kadroya katılan Polonyalı sağ bek, Çaykur Rizespor'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı.
29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta asist yaptı.
Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Frankowski, kale sahasına doğru kavisli bir orta yaptı. Attila Mocsi'den önce kafayı vuran Victor Osimhen, topu sağ direk dibinden ağlara gönderdi.
Yeni transfer Przemyslaw Frankowski ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.
Fransa'nın Lens takımından ara transfer döneminde kadroya katılan Polonyalı sağ bek, Çaykur Rizespor'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı.
29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta asist yaptı.
Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Frankowski, kale sahasına doğru kavisli bir orta yaptı. Attila Mocsi'den önce kafayı vuran Victor Osimhen, topu sağ direk dibinden ağlara gönderdi.