Galatasaray'da forvete yeni aday!

Galatasaray, bonservisi Wolverhampton'da bulunan Fabio Silva ile ilgileniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da forvete yeni aday!
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21 Haziran 2023 09:08
Mauro Icardi için var gücüyle çalışan Galatasaray, alternatif forvet girişimlerini de sürdürüyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; sarı-kırmızılılar, bonservisi Wolverhampton'da olan ve geçen sezon kiralık olarak PSV'de forma giyen 20 yaşındaki Portekizli forvet Fabio Silva'yı gündemine aldı.

Galatasaray'ın genç golcü için harekete geçtiği aktarılırken, oyuncuyu Ajax, Sevilla, Roma ve Milan'ın da istediği bildirildi.

Geçen sezon PSV'de 19 maça çıkan Fabio Silva, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

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