Galatasaray'da Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi en çok istediği forvetlerin başında gelen David Datro Fofana konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.Sarı-Kırmızılı kulübün, 20 yaşındaki oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralama konusunda Chelsea'yle önemli ölçüde anlaştığı öğrenildi.Daha önce genç yeteneği Süper Lig'e göndermek istemeyen İngiliz yetkililer, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla, Galatasaray'ın teklifine daha sıcak bakmaya başladılar. Ancak bu kez de Fofana'nın 1.5 yıllık kiralanma teklifine olumsuz geri dönüş yaptığı ve 6 aylık seçeneği değerlendirmek istediği öğrenildi. Galatasaray ile Chelsea arasında bir görüşme daha gerçekleşecek.