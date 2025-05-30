Galatasaray'da Florya için açıklama!

Galatasaray, Florya İhalesi için bir kez daha toplandı.
Florya İhalesinin Başkanı Adnan Polat, gelen tekliflerin ardından kararın bayramdan sonraki cuma günü açıklanacağını söyledi.
Adnan Polat, "Arkadaşlarla birlikte tekliflere baktık. 3 firma da 3 teklifle birlikte değişik şartlar koymuşlar. Bizim oturup bunları prototip hale getirip kıyaslama yapabilmemiz lazım. Kıyaslanabilir hale getirmemiz için zamana ihtiyacımız var." dedi.
Gelen tekliflerin ardından sözleşme şartnamesinde teklifleri değerlendirmek için bir ay süreleri olduğunu ancak daha fazla zaman kaybetmek istemediklerini söyleyen Adnan Polat, "Genel kurulumuz bize bu yetkiyi geçen sene temmuzda vermişti. O günden bu yana kendi aramızda sürekli konuştuk. Zaman hızlı akıp gidiyor. Biz bayramdan sonraki cuma günü nihai kararımızı açıklayacağız." sözlerini sarf etti.
Florya Projesi ihalesinde yapılan teklifler:
RAMS
Toplam tutar: 300 milyon dolar
Peşinat: 25 milyon Dolar
NİVAK
Toplam Tutar: 560 milyon dolar
Peşinat: 50 milyon Dolar
TÜRKERLER
Toplam tutar: 586 milyon Dolar
Peşinat: 962 milyon TL (24.5 milyon Dolar)
Florya İhalesinin Başkanı Adnan Polat, gelen tekliflerin ardından kararın bayramdan sonraki cuma günü açıklanacağını söyledi.
Adnan Polat, "Arkadaşlarla birlikte tekliflere baktık. 3 firma da 3 teklifle birlikte değişik şartlar koymuşlar. Bizim oturup bunları prototip hale getirip kıyaslama yapabilmemiz lazım. Kıyaslanabilir hale getirmemiz için zamana ihtiyacımız var." dedi.
Gelen tekliflerin ardından sözleşme şartnamesinde teklifleri değerlendirmek için bir ay süreleri olduğunu ancak daha fazla zaman kaybetmek istemediklerini söyleyen Adnan Polat, "Genel kurulumuz bize bu yetkiyi geçen sene temmuzda vermişti. O günden bu yana kendi aramızda sürekli konuştuk. Zaman hızlı akıp gidiyor. Biz bayramdan sonraki cuma günü nihai kararımızı açıklayacağız." sözlerini sarf etti.
Florya Projesi ihalesinde yapılan teklifler:
RAMS
Toplam tutar: 300 milyon dolar
Peşinat: 25 milyon Dolar
NİVAK
Toplam Tutar: 560 milyon dolar
Peşinat: 50 milyon Dolar
TÜRKERLER
Toplam tutar: 586 milyon Dolar
Peşinat: 962 milyon TL (24.5 milyon Dolar)
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