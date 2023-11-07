Galatasaray'da Fernando Muslera gelişmesi

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, sakatlığına rağmen iğneyle de olsa Bayern Münih maçında oynamak istediğini Okan Buruk'a iletti ve kamp kadrosuna dahil edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Fernando Muslera gelişmesi
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07 Kasım 2023 10:23
Galatasaray'da Bayern Münih maçı öncesi Fernando Muslera gelişmesi yaşandı.

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Fernando Muslera, Galatasaray'ın Bayern Münih maçı kamp kadrosuna dahil edildi. Uruguaylı eldiven, Mauro Icardi gibi fedakarlık yaparak iğneyle de olsa ilk 11'de yer almak istediğini Okan Buruk'a iletti.

Fernando Muslera'nın oynayıp oynamayacağına iğne sonrası ağrılarının durumuna göre maç saatinde karar verilecek.

Galatasaray, Bayern Münih ile 8 Kasım Çarşamba akşamı TSİ 23.00'te Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. 

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