Galatasaray'da Falcao'nun maliyeti: 22.9 milyon euro

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, üyelere son dönemde menajerlere ödenen rakamları açıklarken, Radamel Falcao'nun maliyeti de dikkat çekti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Falcao'nun maliyeti: 22.9 milyon euro
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24 Şubat 2022 08:46
Galatasaray'da başkan Burak Elmas, üyelere son yıllardaki menajer ücretlerini açıklarken, çarpıcı bir rakam da Radamel Falcao ile ilgili oldu.

Golcü futbolcunun transfer esnasında Falcao'nun temsilcileri ile 3 milyon euro temsilcilik bedeli üzerinden anlaşıldığı, bu bedelin ise sporcunun garanti ücreti olan 15 milyon euronun yüzde 20'sine denk geldiği tespit edildi.

TOPLAM 22.9 MİLYON EURO

Ayrıca temsilcilerin alacakları zamanında ödenmediğinden dolayı Galatasaray'a 333 bin 502 euroluk ek maliyet olduğu da dile getirildi. Böylece Falcao'nun Galatasaray'a brüt maliyetinin 22.9 milyon euro olduğu açıklandı.

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