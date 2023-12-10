Galatasaray'da Dursun Özbek'ten takıma jest

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, camia içindeki huzuru tahsis etmek için harekete geçti.
FLORYA'YI ZİYARET ETTİ
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur son dönemde camia içinden eleştirildi. Timur'la aralarında sorun olmadığını dile getiren Başkan Dursun Özbek, Adana Demirspor maçı öncesinde Florya'yı ziyaret etti.
TÜM ALACAKLAR ÖDENDİ
Okan Buruk ve oyunculara, başarı dileyen Özbek, ayrıca sarı-kırmızılı takımın alacaklarının ödenmesi yönünde de talimat verdi. Adana Demirspor mücadelesi öncesinde ödeme yapılarak Florya'da huzur sağlandı.
FLORYA'YI ZİYARET ETTİ
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur son dönemde camia içinden eleştirildi. Timur'la aralarında sorun olmadığını dile getiren Başkan Dursun Özbek, Adana Demirspor maçı öncesinde Florya'yı ziyaret etti.
TÜM ALACAKLAR ÖDENDİ
Okan Buruk ve oyunculara, başarı dileyen Özbek, ayrıca sarı-kırmızılı takımın alacaklarının ödenmesi yönünde de talimat verdi. Adana Demirspor mücadelesi öncesinde ödeme yapılarak Florya'da huzur sağlandı.