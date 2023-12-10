Galatasaray'da Dursun Özbek'ten takıma jest

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur son dönemde camia içinden eleştirildi. Timur'la aralarında sorun olmadığını dile getiren Başkan Dursun Özbek, Adana Demirspor maçı öncesinde Florya'yı ziyaret etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Dursun Özbek'ten takıma jest
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10 Aralık 2023 13:18
Son güncelleme 10 Aralık 2023 13:19
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, camia içindeki huzuru tahsis etmek için harekete geçti.

FLORYA'YI ZİYARET ETTİ

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur son dönemde camia içinden eleştirildi. Timur'la aralarında sorun olmadığını dile getiren Başkan Dursun Özbek, Adana Demirspor maçı öncesinde Florya'yı ziyaret etti.

TÜM ALACAKLAR ÖDENDİ

Okan Buruk ve oyunculara, başarı dileyen Özbek, ayrıca sarı-kırmızılı takımın alacaklarının ödenmesi yönünde de talimat verdi. Adana Demirspor mücadelesi öncesinde ödeme yapılarak Florya'da huzur sağlandı.

 
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