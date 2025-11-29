Galatasaray'da derbi öncesi kenetlenme!

29 Kasım
Rizespor-Kayserispor
14:30
29 Kasım
Nacional-Benfica
21:00
29 Kasım
Holstein Kiel-Hertha Berlin
15:00
29 Kasım
Magdeburg-Nürnberg
22:30
29 Kasım
FCV Dender EH-Westerlo
18:00
29 Kasım
Zulte Waregem-Cercle Brugge
20:15
29 Kasım
Sporting Charleroi-RAAL La Louviere
22:45
29 Kasım
Austria Wien-WSG Tirol
19:00
29 Kasım
Grazer AK-BW Linz
19:00
29 Kasım
Ried-Wolfsberger AC
19:00
29 Kasım
FC Zürich-Grasshopper
20:00
29 Kasım
Lugano-Sion
20:00
29 Kasım
FC Luzern-Winterthur
22:30
29 Kasım
Casa Pia AC-Alverca
18:30
29 Kasım
Moreirense-Famalicao
18:30
29 Kasım
Gil Vicente-Tondela
23:30
29 Kasım
E.Braunschweig-Kaiserslautern
15:00
29 Kasım
Akron Togliatti-Nizhny Novgorod
14:00
29 Kasım
CSKA Moskova-FC Orenburg
16:30
29 Kasım
CSKA Moskova-Torpedo Moscow
0-0IPT
29 Kasım
Baltika-S. Moskova
19:30
29 Kasım
Leicester City-Sheffield United
15:30
29 Kasım
Portsmouth-Bristol City
15:30
29 Kasım
Stoke City-Hull City
15:30
29 Kasım
Coventry City-Charlton Athletic
18:00
29 Kasım
Middlesbrough-Derby County
18:00
29 Kasım
Millwall-Southampton
18:00
29 Kasım
Norwich City-QPR
18:00
29 Kasım
Sheffield Wednesday-Preston North End
18:00
29 Kasım
West Bromwich-Swansea City
18:00
29 Kasım
Greuther Fürth-Bochum
15:00
29 Kasım
NEC Nijmegen-S. Rotterdam
23:00
29 Kasım
Gaziantep FK-Eyüpspor
17:00
29 Kasım
Sunderland-Bournemouth
18:00
29 Kasım
Kasımpaşa-Başakşehir
20:00
29 Kasım
Trabzonspor-Konyaspor
20:00
29 Kasım
Erzurumspor-İstanbulspor
0-017'
29 Kasım
Keçiörengücü-Iğdır FK
0-118'
29 Kasım
Vanspor FK-Serik Belediyespor
16:00
29 Kasım
Sakaryaspor-Ümraniye
19:00
29 Kasım
Bayern Munih-St. Pauli
17:30
29 Kasım
Hoffenheim-Augsburg
17:30
29 Kasım
Union Berlin-FC Heidenheim
17:30
29 Kasım
Werder Bremen-FC Köln
17:30
29 Kasım
Leverkusen-B. Dortmund
20:30
29 Kasım
Brentford-Burnley
18:00
29 Kasım
M.City-Leeds United
18:00
29 Kasım
Everton-Newcastle
20:30
29 Kasım
Fortuna Sittard-Heracles
20:45
29 Kasım
Tottenham-Fulham
23:00
29 Kasım
Mallorca-Osasuna
16:00
29 Kasım
Barcelona-Alaves
18:15
29 Kasım
Levante-Athletic Bilbao
20:30
29 Kasım
Atletico Madrid-Real Oviedo
23:00
29 Kasım
Genoa-Verona
17:00
29 Kasım
Parma -Udinese
17:00
29 Kasım
Juventus-Cagliari
20:00
29 Kasım
AC Milan-Lazio
22:45
29 Kasım
AS Monaco-PSG
19:00
29 Kasım
Paris FC-Auxerre
21:00
29 Kasım
Marsilya-Toulouse
23:05
29 Kasım
Excelsior-NAC Breda
18:30
29 Kasım
Wrexham-Blackburn Rovers
18:00

Galatasaray'da derbi öncesi kenetlenme!

Fenerbahçe derbisi öncesi Kemerburgaz'da müthiş bir kenetlenme yaşayan Galatasaray'da, teknik heyet ve futbolcular, son dönemde yaşanan düşüşü Kadıköy'de sonlandırmayı amaçlıyor.

calendar 29 Kasım 2025 12:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'da derbi öncesi kenetlenme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da tüm gözler artık derbiye çevrildi. 1 Aralık Pazartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak dev mücadele öncesi Kemerburgaz'da herkes kenetlendi.

Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet, son dönemde hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde alınan olumsuz sonuçları unutmak istiyor. Kadıköy'deki Fenerbahçe karşılaşmasıyla beraber yeni bir sayfa açarak, yeniden bir seriye başlamayı hedefleyen Aslan'da teknik heyet yoğun mesai harcıyor. Teknik Direktör Okan Buruk ve yardımcıları, Kemerburgaz'da gece gündüz çalışıyor.

Teknik Direktör Okan Buruk ve yardımcıları, Fenerbahçe mücadelesinde futbolcularından maksimum verim almanın hesaplarını yapıyor. Oynayan oynamayan herkesle iletişime geçen Buruk, tüm öğrencilerini motive etmeye gayret gösteriyor. Sarı-kırmızılılar oyuncular da dev maçın önemini çok iyi biliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki son Union St. Gilloise yenilgisi sonrası hırslanan futbolcuların Fenerbahçe maçı öncesi motive oldukları belirtildi. Birçok oyuncu Kemerburgaz'da antrenman öncesi ve sonrası zaman geçirip maçın havasına giriyor


HİÇ ÜST ÜSTE YENİLMEDİ

Deplasmanda oynadığı son Süper Lig maçında Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde üst üste iki dış saha yenilgisi almadı. Okan Buruk yönetiminde bugüne kadar ligde 61 maça çıkan sarı-kırmızılılar, deplasmanlarda başarılı bir tablo elde etti.

SAVUNMA ALARMA GEÇTİ

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da savunmada belirsizlik sürüyor. Wilfried Singo ve İsmail Jakobs'un sakatlığı, Eren Elmalı'nın da hak mahrumiyeti nedeniyle sarı-kırmızılılarda defans hattında eksikler bulunuyor. Cimbom'da mevcut durumda Mario Lemina'nın savunmanın merkezine çekilerek Barış Alper Yılmaz'ın sağ beke kaydırılması düşünülüyor.

DURSUN ÖZBEK'İN 15. MAÇI OLACAK

Galatasaray'da 2 farklı dönemde başkanlık yaşayan Dursun Özbek, lig ve kupada toplamda 14 kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşadı. Dursun Özbek başkanlığındaki Aslan, toplam 14 Fenerbahçe derbisinde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu derbilerde sarı-kırmızılılar, 16 gol kaydederken, sarı-lacivertli rakibine sadece 7 golle karşılık verdi.

BİN 331 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

G.Saray, bin 331 gündür Kadıköy'de Fenerbahçe'ye yenilmiyor. En son Nisan 2022'de 2-0'lık skorla kaybeden Aslan, daha sonra ezeli rakibine deplasmanda mağlup olmadı. Öte yandan Kadıköy'de yerli teknik adam yönetiminde Galatasaray'ın aldığı son mağlubiyet 2014-2025 sezonunda Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun döneminde 1-0'lık skorla gelmişti.

MESAİ SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam ediyor. Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. 

 
