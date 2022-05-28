Galatasaray'da Cicaldau'nun talipleri artıyor!

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Alexandru Cicaldau için ayrılık sinyalleri çalıyor.



Edilen bilgilere göre, Sampdoria'nın Rumen yıldız ile ilgilendiği belirtildi.



Öte yandan Cicaldau ile Sevilla ve Fiorentina'nın da ilgilendiği ifade edildi.



Galatasaray, başarılı oyuncudan en az 6.5 milyon euro bonservis ücreti bekliyor.



24 yaşındaki futbolcu Galatasaray ile bu sezon çıktığı 32 maçta 4 gol, 3 asist yaptı.





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