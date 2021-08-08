Galatasaray'da "Boss" için veda vakti

Marcao'nun yanına Victor Nelsson'u transfer etmeye hazırlanan Galatasaray'da Luyindama gözden çıkarıldı

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da 'Boss' için veda vakti
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08 Ağustos 2021 11:25
Galatasaray'ın toplamda 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı ve en büyük satış potansiyeli olarak gördüğü Luyindama için resmi teklif bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon yaptığı kritik hatalar ile sezona damga vuran ve bu sezon hazırlık kampında da beklenen çıkışı yapamayan Luyindama için gelen transfer teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, Kongolu futbolcunun değerini 5 milyon euro olarak belirledi.

Satış listesine koyulan Luyindama için 4-5 milyon euro seviyesinde tekliflerle oyuncunun elden çıkarılması planlanırken, yeni transferler için de kaynak oluşturulacak.

"Luyindama olağanüstü oynarken, çaprazının kopması, onu 6-7 ay geriye attı." ifadelerine yer veren Fatih Terim, 27 yaşındaki futbolcunun ayrılığına sıcak bakıyor. Gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Luyindama, Galatasaray kariyerinde 63 maça çıkarken 4 gol ve 2 asistle oynadı


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