Galatasaray'da bir taşla iki kuş!

Galatasaray'daki ilk maçında golle tanışan Carlos Vinicius, kısa sürede etkisi tahmin edilenden daha çok oldu. Brezilyalı forvetin gelişinden olumlu yönde en fazla etkilenen isim, vatandaşı Tete olarak görüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da bir taşla iki kuş!
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08 Şubat 2024 08:18
Teksüt Bandırmaspor ile yapılan kupa maçına performansıyla damga vuran Tete'nin, Vinicius ile kısa sürede çok iyi bir diyalog kurduğu bildirildi.

Sosyal olmayan ve genelde yalnız olmayı tercih eden Tete'nin aynı dili konuştuğu bir ismin gelmesine çok sevindiği dile getirildi.

Bandırma maçında kendisine aynı zamanda asist yapan Tete ile ilgili konuşan Carlos Vinicius, "Tete ilk günden itibaren bana çok sıcak yaklaştı. Sahanın içi ve dışında bana çok yardımcı oluyor" dedi. Tete ise, "İyi bir arkadaş olacağımıza inanıyorum. Birbirimize karşılıklı yardım edeceğimize inanıyorum" diye konuştu. Galatasaray'da Sambacılar arasındaki bu dayanışma memnuniyet yarattı.

Sezon başında Galatasaray'a katılan Tete, Süper Lig'de 21 karşılaşmada görev alırken, gol atamadı ancak 2 asist gerçekleştirdi. Avrupa'da da 7 müsabakaya çıkan Brezilyalı, 1'er gol ve asist yaptı. 

 
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