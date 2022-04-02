Galatasaray'da Arda Turan, geri döndü!

Süper Lig'de sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Galatasaray'da Arda Turan da geri döndü.
Sarı-kırmızılı kulübün tecrübeli futbolcusu ilk 11'de yer almazken, kulübede maça başladı.
Son olarak 6Şubat'taki Aytemiz Alanyaspor maçında oynayan tecrübeli futbolcu, Alanya maçının ardından bir daha kadroya alınammıştı.
Sarı-kırmızılı kulübün tecrübeli futbolcusu ilk 11'de yer almazken, kulübede maça başladı.
Son olarak 6Şubat'taki Aytemiz Alanyaspor maçında oynayan tecrübeli futbolcu, Alanya maçının ardından bir daha kadroya alınammıştı.