Galatasaray'da Arda Turan, geri döndü!

Galatasaray'da uzun süredir maç kadrosunda olmayan Arda Turan, Karagümrük maçıyla geri döndü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Arda Turan, geri döndü!
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02 Nisan 2022 19:28
Süper Lig'de sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Galatasaray'da Arda Turan da geri döndü.

Sarı-kırmızılı kulübün tecrübeli futbolcusu ilk 11'de yer almazken, kulübede maça başladı.

Son olarak 6Şubat'taki Aytemiz Alanyaspor maçında oynayan tecrübeli futbolcu, Alanya maçının ardından bir daha kadroya alınammıştı.

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