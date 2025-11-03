Galatasaray'da Ajax için 1 milyon euro prim

Trabzonspor ile 0-0 berabere kalarak Süper Lig'de iki puan kaybeden Galatasaray , tüm dikkatini Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax sınavına çevirdi.

Teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular, Hollanda deplasmanında galibiyet alarak Avrupa'daki çıkışını sürdürmek istiyor.

DEVLER LİGİ'NDE İKİ GALİBİYET

Bu sezon çeyrek final hedefi koyan sarı-kırmızılılar, grupta ilk maçta Eintracht Frankfurt'a mağlup olmuş, ardından Liverpool ve Bodo/Glimt galibiyetleriyle yeniden çıkışa geçmişti.

AJAX GALİBİYETİNE PRİM

Zorlu Ajax deplasmanı öncesi yönetim de takıma özel bir motivasyon planı hazırladı. Alınacak galibiyet halinde futbolculara 1 milyon Euro prim sözü verildi.

Galatasaray'da teknik heyet, özellikle savunma disiplini ve geçiş oyunları üzerinde dururken, Okan Buruk'un Amsterdam'daki maçta tempolu ve agresif bir futbol planladığı öğrenildi.