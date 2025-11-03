03 Kasım
Galatasaray'da Ajax için 1 milyon euro prim

Trabzonspor beraberliğinin ardından Şampiyonlar Ligi'ne odaklanan Galatasaray'da hedef, Ajax deplasmanından galibiyetle dönmek.

Trabzonspor ile 0-0 berabere kalarak Süper Lig'de iki puan kaybeden Galatasaray, tüm dikkatini Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax sınavına çevirdi.
 
Teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular, Hollanda deplasmanında galibiyet alarak Avrupa'daki çıkışını sürdürmek istiyor.
 
DEVLER LİGİ'NDE İKİ GALİBİYET
 
Bu sezon çeyrek final hedefi koyan sarı-kırmızılılar, grupta ilk maçta Eintracht Frankfurt'a mağlup olmuş, ardından Liverpool ve Bodo/Glimt galibiyetleriyle yeniden çıkışa geçmişti.
 
AJAX GALİBİYETİNE PRİM
 
Zorlu Ajax deplasmanı öncesi yönetim de takıma özel bir motivasyon planı hazırladı. Alınacak galibiyet halinde futbolculara 1 milyon Euro prim sözü verildi.
 
Galatasaray'da teknik heyet, özellikle savunma disiplini ve geçiş oyunları üzerinde dururken, Okan Buruk'un Amsterdam'daki maçta tempolu ve agresif bir futbol planladığı öğrenildi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
