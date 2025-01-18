Galatasaray'da Ahmed Kutucu için yoğun temas!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Ahmed Kutucu transferi için girişimlerine hız verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Ahmed Kutucu için yoğun temas!
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18 Ocak 2025 20:22
Ara transfer döneminde hücum hattına takviye planlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

AHMED KUTUCU HAMLESİ

Galatasaray'da gündeme gelen Ahmed Kutucu transferinde girişimlerin sıklaştığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucu için temaslarına hız verdi.

BU SEZON PERFORMANSI

Eyüpspor'da bu sezon 19 maçta süre bulan 24 yaşındaki Ahmed Kutucu, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Ahmed Kutucu'nun Eyüpspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. [beIN Sports]

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