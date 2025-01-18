Galatasaray'da Ahmed Kutucu için yoğun temas!

Ara transfer döneminde hücum hattına takviye planlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
AHMED KUTUCU HAMLESİ
Galatasaray'da gündeme gelen Ahmed Kutucu transferinde girişimlerin sıklaştığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucu için temaslarına hız verdi.
BU SEZON PERFORMANSI
Eyüpspor'da bu sezon 19 maçta süre bulan 24 yaşındaki Ahmed Kutucu, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Ahmed Kutucu'nun Eyüpspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. [beIN Sports]
AHMED KUTUCU HAMLESİ
Galatasaray'da gündeme gelen Ahmed Kutucu transferinde girişimlerin sıklaştığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucu için temaslarına hız verdi.
BU SEZON PERFORMANSI
Eyüpspor'da bu sezon 19 maçta süre bulan 24 yaşındaki Ahmed Kutucu, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Ahmed Kutucu'nun Eyüpspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. [beIN Sports]