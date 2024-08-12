Galatasaray'da 3 isim geldi, 3 isim yolda!

Tete'nin ardından Zaha'yı da göndermeye hazırlanan ve limit açan Galatasaray; Köhn'ü yeterli bulmadığı için sol bek ararken orta saha için fırsat transferi kovalıyor. Kerem'in ayrılma ihtimaline karşı da kanat bakılıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 3 isim geldi, 3 isim yolda!
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12 Ağustos 2024 10:19
Son güncelleme 12 Ağustos 2024 10:20
Süper Lig'e Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.

Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip; sağ bek, 8 numara ve yedek forvet sorununu çözdü.

Tete'den sonra bir başka yüksek maliyetli ve performans veremeyen yıldızı Wilfried Zaha'yı göndermeye hazırlanan Aslan, transfer limitini açtı ve takviyeler için düğmeye bastı. Sol bek, orta saha ve kanat arayan Okan Buruk'un takımı, birçok oyuncuya teklif göndermeye başladı.

SANCHEZ VE BARIŞ KALACAK

Aston Villa'nın sol beki Digne'den sonuç alamayan G.Saray, Köhn'ü yeterli bulmadığı için alternatif isimlere yöneldi. Orta sahada Sara takviyesi ile yetinmeyecek Aslan, bu bölgeye fırsat transferi kovalıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun da ayrılma ihtimali üzerinde duran G.Saray, sağ açık-sol açık oynayabilecek kanat forvet bakıyor. Yönetim, Avrupa'dan birçok kulübün ilgilendiği Davinson Sanchez ve Barış Alper Yılmaz'ı ise satmayacak. Mevcut kadroya Avrupa'da başarı için üç takviye planlanıyor.

CİMBOM'A 1 GÜN İZİN

Hatayspor'u 2-1 yenerek yeni sezonda Süper Lig'e kaldığı yerden devam eden Galatasaray dünü izinli geçirdi. Sarıkırmızılı takım, bu akşam Florya'da toplanarak Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Yeni transfer Jelert bu hafta kadroda olacak. 

 
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