Galatasaray'da 2009'lu Ada A Takım'da!

Cim-Bom, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi günü evinde Samsunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılılar ısınma hareketleri ve pas programından sonra çift kale maç oynadı.
2009 doğumlu altyapı futbolcusu Ada Yüzgeç dün A takımla idmana çıktı. Ada, geçen sezon U14 Gelişim Ligi'nde 36 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Sarı-kırmızılılar ısınma hareketleri ve pas programından sonra çift kale maç oynadı.
2009 doğumlu altyapı futbolcusu Ada Yüzgeç dün A takımla idmana çıktı. Ada, geçen sezon U14 Gelişim Ligi'nde 36 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.