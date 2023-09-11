Galatasaray'da 2009'lu Ada A Takım'da!

Galatasaray'ın son idmanına geçen sezon U14 Gelişim Ligi'nde 36 gol atan Ada Yüzgeç de katıldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 2009'lu Ada A Takım'da!
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11 Eylül 2023 11:28
Cim-Bom, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi günü evinde Samsunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar ısınma hareketleri ve pas programından sonra çift kale maç oynadı.

2009 doğumlu altyapı futbolcusu Ada Yüzgeç dün A takımla idmana çıktı. Ada, geçen sezon U14 Gelişim Ligi'nde 36 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. 

 
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