Galatasaray Çağdaş Faktoring'in konuğu Kibirkstis

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA EuroCup'ta Kibirkstis'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Çağdaş Faktoring'in konuğu Kibirkstis
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28 Kasım 2023 14:18
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup'ta çarşamba günü Kibirkstis'i ağırlayacak.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Dört takımın yer aldığı grupta oynadığı 5 maçı kazanan Galatasaray, zirvede yer alıyor.

Kibirkstis ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet sonucunda üçüncü sırada bulunuyor.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan ilk mücadelede Kibirkstis'i 87-57 mağlup etmişti.

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