Galatasaray Çağdaş Faktoring'in konuğu Kibirkstis

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup'ta çarşamba günü Kibirkstis'i ağırlayacak.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
Dört takımın yer aldığı grupta oynadığı 5 maçı kazanan Galatasaray, zirvede yer alıyor.
Kibirkstis ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet sonucunda üçüncü sırada bulunuyor.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan ilk mücadelede Kibirkstis'i 87-57 mağlup etmişti.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
Dört takımın yer aldığı grupta oynadığı 5 maçı kazanan Galatasaray, zirvede yer alıyor.
Kibirkstis ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet sonucunda üçüncü sırada bulunuyor.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan ilk mücadelede Kibirkstis'i 87-57 mağlup etmişti.
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