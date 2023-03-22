Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa'da final için parkeye çıkacak

FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanşında deplasmanda Umana Reyer'e konuk olacak olan Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, karşılaşmadan istediği sonucu alması halinde finale yükselecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa'da final için parkeye çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mart 2023 12:46
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında 23 Mart Perşembe günü İtalya'nın Umana Reyer ekibine konuk olacak.

Venedik'teki Palasport Taliercio'da oynanacak mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta taraftarı önünde rakibini 74-49 mağlup ederek avantajlı bir skor elde etti.

Avrupa Kupası'nda normal sezonda yer aldığı grubunu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, daha sonra play-off turunda Macaristan'ın UNI Györ, son 16 turunda Fransa'nın BLMA, çeyrek finalde de İspanya'nın Cadi La Seu ekibini eleyerek yarı finale yükseldi.

Umana Reyer ise normal sezondaki grubunu 6'da 6 yaparak lider tamamladıktan sonra play-off turunda ülkesinden Dinamo Sassari, son 16 turunda İsrail'den Elitzur Holon ve çeyrek finalde aynı ülkeden Elitzur Landco Ramla'yı geçerek yarı finale çıktı.

Turu geçen ekip, Villeneuve d'Ascq LM-LDLC ASVEL Feminin eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery