Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa'da final için parkeye çıkacak

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında 23 Mart Perşembe günü İtalya'nın Umana Reyer ekibine konuk olacak.



Venedik'teki Palasport Taliercio'da oynanacak mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak.



Sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta taraftarı önünde rakibini 74-49 mağlup ederek avantajlı bir skor elde etti.



Avrupa Kupası'nda normal sezonda yer aldığı grubunu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, daha sonra play-off turunda Macaristan'ın UNI Györ, son 16 turunda Fransa'nın BLMA, çeyrek finalde de İspanya'nın Cadi La Seu ekibini eleyerek yarı finale yükseldi.



Umana Reyer ise normal sezondaki grubunu 6'da 6 yaparak lider tamamladıktan sonra play-off turunda ülkesinden Dinamo Sassari, son 16 turunda İsrail'den Elitzur Holon ve çeyrek finalde aynı ülkeden Elitzur Landco Ramla'yı geçerek yarı finale çıktı.



Turu geçen ekip, Villeneuve d'Ascq LM-LDLC ASVEL Feminin eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.





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