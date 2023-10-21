Galatasaray - Beşiktaş maçında önce penaltı, sonra iptal

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbinin ikinci yarısında çalan penaltı düdüğü iptal edildi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Galatasaray - Beşiktaş maçında önce penaltı, sonra iptal
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2023 20:34
Son güncelleme 21 Ekim 2023 20:36
Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbinin ikinci yarısında sarı-kırmızılı takım penaltı kazandı. Ancak bu karar, VAR uyarısı sonrası iptal edildi.

Maçın 61. dakikasında Beşiktaş pas yaparken, araya Mauro Icardi girdi. Arjantinli golcü, Amir Hadziahmetovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'den gelen uyarısı sonrası Halil Umut Meler pozisyonu izledi ve pozisyonda faul olmadığını belirterek penaltıyı iptal etti. Oyun hava atışıyla başladı.

Halil Umut Meler, pozisyonu izlediği sırada yanına gelen ve monitöre bakan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz'a sarı kart gösterdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery