Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Nef Stadı'nda son durum

Galatasaray yönetimi, dev derbinin sorunsuz bir şekilde oynanabilmesi için zemini branda ile kapattı. Donma riskine karşı da özel önlemler alındı.

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Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Nef Stadı'nda son durum
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14 Mart 2022 09:08
Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Galatasaray Yönetimi, derbinin sorunsuz bir şekilde oynanması için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı-Kırmızılılar, bu anlamda Nef Stadyumu'na adeta yoğun bakım uyguluyor.

İstanbul'da yoğun kar yağışının başladığı saatlerde zeminin üstü branda ile örtüldü. Böylece zeminin bozulması engellendi. Ancak ortaya bir sorun daha çıktı.

Işıklandırma artırıldı

Gece saatlerinde havanın 0'ın altına inmesi nedeniyle don olma riski bulunuyordu. Fakat Sarı-Kırmızılılar bu problemi de ortadan kaldırıldı. Nef Stadyumu'nda ışıklandırmaların seviyeleri artırılırken, ısıtma ile ilgili problemler de çözüldü. Böylece zeminin donma riskiyle karşı karşıya kalma ihtimali de ortadan kaldırılmış oldu.

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