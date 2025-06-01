Galatasaray, Bernardo Silva için vites yükseltti!

Şampiyonluk coşkusunu geride bırakan Galatasaray, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için harekete geçti.



Dries Mertens'in ayrılığı sonrası on numara bölgesi öncelikli hedef haline gelirken, listenin zirvesinde dünyaca ünlü yıldız Bernardo Silva yer alıyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, Manchester City'nin 30 yaşındaki Portekizli futbolcusuyla bir görüşme daha gerçekleştirdi. Daha önceki temaslarda Galatasaray'a sıcak bakan Silva'ya "Bonservisini sen çöz, geri kalan tüm detayları biz hallederiz" mesajı iletildi. Bernardo Silva, City'nin gelecek planlamasında yer almıyor ancak kulüple bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.Galatasaray, Şampiyonlar Ligi faktörünü de devreye sokarak Silva'yı ikna etmeye çalışıyor. Eğer Silva sözleşmesini feshederse, Sarı-kırmızılılar hem imza parası hem de 10 milyon Euro'ya yakın yıllık maaş teklif ederek transferi bitirmeyi hedefliyor. Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi isteyen Silva'nın Galatasaray'ın ilgisine sıcak baktığı öğrenildi.Bernardo Silva için Premier Lig ve Serie A'dan da talipler var ancak Galatasaray, transferde iddialı bir konumda. Yine de Mertens'in yerini hızla doldurmak isteyen yönetim, Silva'ya kısa bir süre tanıdı. Görüşmelerden sonuç alınamazsa, listedeki diğer adaylarla eş zamanlı olarak yeni transfer hamleleri yapılacak.