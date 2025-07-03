Galatasaray, Bayern ile son aşamada: Son karar Boey'in!

Galatasaray, Sacha Boey transferi için Bayern Münih'le büyük ölçüde anlaşma sağladı. Son kararı Boey verecek.

calendar 03 Temmuz 2025 15:30
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Bayern ile son aşamada: Son karar Boey'in!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ bek transferi için tüm şartlarını zorluyor.

Eski yıldızı Sacha Boey'i renklerine katmak isteyen Galatasaray, kulübü Bayern Münih ile büyük oranda anlaşmaya vardı.

Zorunlu satın alma opsiyonu ise eski oyuncusunu yeniden renklerine katmak isteyen sarı-kırmızılılar, Sacha Boey'i ikna etmeye çalışıyor.

SON KARAR BOEY'İN OLACAK

Fransız oyuncu Bayern'de kalarak forma rekabetine katılmak isterken, Alman ekibi ise elden çıkarmaya çalışıyor. Son kararı Boey verecek. 

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