Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ bek transferi için tüm şartlarını zorluyor.
Eski yıldızı Sacha Boey'i renklerine katmak isteyen Galatasaray, kulübü Bayern Münih ile büyük oranda anlaşmaya vardı.
Zorunlu satın alma opsiyonu ise eski oyuncusunu yeniden renklerine katmak isteyen sarı-kırmızılılar, Sacha Boey'i ikna etmeye çalışıyor.
SON KARAR BOEY'İN OLACAK
Fransız oyuncu Bayern'de kalarak forma rekabetine katılmak isterken, Alman ekibi ise elden çıkarmaya çalışıyor. Son kararı Boey verecek.
Eski yıldızı Sacha Boey'i renklerine katmak isteyen Galatasaray, kulübü Bayern Münih ile büyük oranda anlaşmaya vardı.
Zorunlu satın alma opsiyonu ise eski oyuncusunu yeniden renklerine katmak isteyen sarı-kırmızılılar, Sacha Boey'i ikna etmeye çalışıyor.
SON KARAR BOEY'İN OLACAK
Fransız oyuncu Bayern'de kalarak forma rekabetine katılmak isterken, Alman ekibi ise elden çıkarmaya çalışıyor. Son kararı Boey verecek.