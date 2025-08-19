19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Galatasaray, Barış Alper için servet istiyor!

Galatasaray, 'tok satıcı' rolünü oynadığı görüşmelerde Suud ekibinden Keçiörengücü'nün yüzde 20'lik (10 milyon Euro) payının da ödenmesini istedi.

19 Ağustos 2025 10:00
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Barış Alper için servet istiyor!






Lige 2'de 2 ile başlayan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın transferi konusu sıcaklığını koruyor.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz konusunda el yükseltti.

ASLAN SERVET İSTEDİ

Suudi Arabistan ekibinin 35 milyon Euro artı bonuslarla teklif yaptığı G.Saraylı oyuncu için rakamlar revize edildi. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda millî oyuncuyu satmak istemeyen sarı kırmızılılar, toplam 50 milyon avroluk beklentiyi karşı tarafın istekli tavrı da görülerek biraz daha yukarı çekildi.


Anlaşma gereği satıştan yüzde 20'lik payı eski kulübü Keçiörengücü'ne ödeyecek olan G.Saray, NEOM Kulübü'ne bonservis bedelini 60 milyon Euroya çıkardığını bildirdi. Dursun Özbek yönetimi, Keçiörengücü'nün 10 milyon Euroluk payının da Suudlar tarafından ödenmesini istiyor.

BARIŞ BEKLEMEDE

Barış Alper cephesinde ise durum Galatasaray'a bağlı. Yıllık 10 milyon avroluk teklif alan Barış, kulüp çıkarlarını ön planda tutuyor.

Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük hedefler sebebiyle bir sezon daha kalması istenen ve ücretinde iyileştirme yapılmaya hazırlanan Barış Alper Yılmaz, yönetimin kararına saygılı. Eğer taraflar anlaşma sağlarsa onun açısından sıkıntı görünmüyor.

Okan Buruk ise ligin ilk haftalarında yüksek formuyla dikkat çeken ve forvet özelliğini de golleriyle belgeleyen Barış Alper Yılmaz'ı transfer pazarlıklarından uzak tutmak için özel görüşmelerde bulunuyor. Yılmaz da hocasının özel desteğinden mutlu.

GİTMELİ Mİ KALMALI MI?

Barış Alper Yılmaz'ın durumu masada! G.Saray'daki performansı tartışılmaz olan ve sürekli üzerine koyarak ilerleyen millî oyuncu konusunda 'satılmalı mı, kalmalı mı?' sorusuna cevap aranıyor.

Bir grup "Bu rakamları (bonuslarla 40 milyon Euro) bir daha bulmamız zor" derken Okan Buruk ve bazı üyeler de "Onun yerine sattığımız rakamlara oyuncu koyamayız. Bir sezon daha kalıp Şampiyonlar Ligi'nde pazarını artırmalı" düşüncesinde.


 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
