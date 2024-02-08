Galatasaray ayrılığı açıkladı: Kazımcan Karataş

Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın sezon sonuna kadar Ankaragücü'ne kiralandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray ayrılığı açıkladı: Kazımcan Karataş
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2024 19:12
Son güncelleme 08 Şubat 2024 19:18
Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın sezon sonuna kadar Ankaragücü'ne kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maça çıkan 21 yaşındaki sol bek, bu maçlarda skor katkısı yapamamıştı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery