Galatasaray, Avrupa'da ilk 3'te!

Sezona kaotik bir giriş yapan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk yine takımını topladı, zirveye yerleştirdi ve Jose Mourinho'yu mat etti.
Fenerbahçe'nin hocası Portekizli teknik adamın haftalardır kendisini ve Galatasaray'ı hedef alması üzerine sessizliğe bürünen ve "Biz sahada kazanmalıyız" diyen Buruk hedefine ulaştı.
Taktiksel hazırlığı, rakip analizi, hamleleri ile 3-1'lik galibiyetin en büyük mimarı Okan Hoca rekorlarını yine taçlandırdı.
2023-24 sezonu şampiyonluğunda birçok ilke imza atan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bunlara yenilerini ekledi.
İşte tarihe geçenler…
* Okan Buruk, Fenerbahçe'yi en çok mağlup eden (Son 8 sezonda 6 galibiyet) teknik adam oldu.
* Kadıköy'de ilk 3 maçında mağlubiyet almayan (Derwall'den sonra) ikinci hoca olarak tarihe geçti.
* Sarı kırmızılılarla lige 6'da 6 yaparak başlayan (İlki Rijkaard) ikinci teknik adam ünvanını aldı.
* Süper Lig tarihinde derbilerde en yüksek galibiyet yüzdesine (69) ulaşan teknik direktör oldu.
* Cimbom Buruk'la Avrupa'da puan kaybetmeyen 3 takımdan (Barcelona-Sporting) biri durumunda.
* Okan Buruk, F.Bahçe'nin ligde kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisine (32 maç) son verdi.
Fenerbahçe'nin hocası Portekizli teknik adamın haftalardır kendisini ve Galatasaray'ı hedef alması üzerine sessizliğe bürünen ve "Biz sahada kazanmalıyız" diyen Buruk hedefine ulaştı.
Taktiksel hazırlığı, rakip analizi, hamleleri ile 3-1'lik galibiyetin en büyük mimarı Okan Hoca rekorlarını yine taçlandırdı.
2023-24 sezonu şampiyonluğunda birçok ilke imza atan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bunlara yenilerini ekledi.
İşte tarihe geçenler…
* Okan Buruk, Fenerbahçe'yi en çok mağlup eden (Son 8 sezonda 6 galibiyet) teknik adam oldu.
* Kadıköy'de ilk 3 maçında mağlubiyet almayan (Derwall'den sonra) ikinci hoca olarak tarihe geçti.
* Sarı kırmızılılarla lige 6'da 6 yaparak başlayan (İlki Rijkaard) ikinci teknik adam ünvanını aldı.
* Süper Lig tarihinde derbilerde en yüksek galibiyet yüzdesine (69) ulaşan teknik direktör oldu.
* Cimbom Buruk'la Avrupa'da puan kaybetmeyen 3 takımdan (Barcelona-Sporting) biri durumunda.
* Okan Buruk, F.Bahçe'nin ligde kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisine (32 maç) son verdi.