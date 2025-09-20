Galatasaray Avrupa'da çıkmazda: Buruk'un B planı yok!

Galatasaray, Sparta Prag, AZ Alkmaar, Young Boys ve son olarak Eintracht Frankfurt karşısında aldığı sonuçlarla gündeme geldi. Avrupa'daki maçlarda farklı skorlarla mağlup olan sarı-kırmızılı ekipte dikkat çeken sorunların başında oyun planı geliyor.
BURUK'UN B PLANI EKSİK
Teknik direktör Okan Buruk'un maç içinde oyuna müdahale etmekte zorlandığı ve alternatif strateji geliştiremediği öne çıkıyor. Takımın öne geçtiği veya topa daha fazla sahip olduğu anlarda dahi üstünlüğünü koruyamaması, taktik esnekliğin eksikliğine bağlanıyor.
SAVUNMADA ZAAFLAR
Galatasaray, Avrupa arenasında savunmada ciddi problemler yaşıyor. Geçen sezondan bu yana farklı mağlubiyetlerin en önemli nedenlerinden biri olarak savunma güvenliğinin sağlanamaması gösteriliyor.
TARİHİ AVERAJ TABLOSU
Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi tarihinde 160 maç sonunda -103 averaja ulaştı. Bu sonuçla Galatasaray, organizasyon tarihinde üç haneli eksi averaja sahip ilk takım oldu.
YÜKSEK HARCAMA, DÜŞÜK SONUÇ
Galatasaray, bu sezon yaptığı 151,27 milyon Euro'luk harcama ile Şampiyonlar Ligi'nde en çok harcama yapan 10 kulüp arasında yer aldı. Ancak yatırılan bu büyük bütçeye rağmen sahada alınan sonuçlar beklentilerin gerisinde kaldı.
