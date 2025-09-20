20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
17:00
20 Eylül
M. United-Chelsea
19:30
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
19:45
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
17:30
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
18:00
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
19:00
20 Eylül
Bologna-Genoa
16:00
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
19:30
20 Eylül
Alaves-Sevilla
19:30
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
17:15
20 Eylül
Girona-Levante
15:00
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
17:00
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
17:00
20 Eylül
Burnley-N. Forest
17:00
20 Eylül
Brighton-Tottenham
17:00
20 Eylül
Liverpool-Everton
14:30
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
19:30
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
16:30
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
16:30
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
16:30
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
16:30
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
19:00
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
19:00
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
16:00
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
16:00
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Galatasaray Avrupa'da çıkmazda: Buruk'un B planı yok!

Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki mağlubiyetleri, teknik direktör Okan Buruk'un maç içi müdahaleleri ve alternatif plan üretememesi tartışmalarını gündeme taşıdı.

calendar 20 Eylül 2025 11:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray Avrupa'da çıkmazda: Buruk'un B planı yok!
Galatasaray, Sparta Prag, AZ Alkmaar, Young Boys ve son olarak Eintracht Frankfurt karşısında aldığı sonuçlarla gündeme geldi. Avrupa'daki maçlarda farklı skorlarla mağlup olan sarı-kırmızılı ekipte dikkat çeken sorunların başında oyun planı geliyor.

BURUK'UN B PLANI EKSİK

Teknik direktör Okan Buruk'un maç içinde oyuna müdahale etmekte zorlandığı ve alternatif strateji geliştiremediği öne çıkıyor. Takımın öne geçtiği veya topa daha fazla sahip olduğu anlarda dahi üstünlüğünü koruyamaması, taktik esnekliğin eksikliğine bağlanıyor.


SAVUNMADA ZAAFLAR

Galatasaray, Avrupa arenasında savunmada ciddi problemler yaşıyor. Geçen sezondan bu yana farklı mağlubiyetlerin en önemli nedenlerinden biri olarak savunma güvenliğinin sağlanamaması gösteriliyor.

TARİHİ AVERAJ TABLOSU

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi tarihinde 160 maç sonunda -103 averaja ulaştı. Bu sonuçla Galatasaray, organizasyon tarihinde üç haneli eksi averaja sahip ilk takım oldu.

YÜKSEK HARCAMA, DÜŞÜK SONUÇ

Galatasaray, bu sezon yaptığı 151,27 milyon Euro'luk harcama ile Şampiyonlar Ligi'nde en çok harcama yapan 10 kulüp arasında yer aldı. Ancak yatırılan bu büyük bütçeye rağmen sahada alınan sonuçlar beklentilerin gerisinde kaldı. 

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.