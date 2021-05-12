Galatasaray arada kaldı! Yüzde 51 Alioski, yüzde 49 van Aanholt

Yönetimin görüştüğü isimlerden ilki Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen Patrick van Aanholt… Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hollandalı yıldızla yaklaşık 1.5 aydır pazarlık yapan Galatasaray büyük oranda anlaşma sağladı.



Masaya oturulan diğer sol bek de yine Premier Lig'den… Leeds United'da görev yapan Ezgjan Alioski de sezon sonunda serbest kalacak. Makedon yıldızın yapılan teklifi olumlu yaklaştığı ve prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.



Şu anda yönetim ve teknik direktör Fatih Terim karar aşamasında. Hem maliyetinin daha düşük olması hem de birden fazla pozisyonda oynamasından dolayı Alioski'nin çok az da olsa Galatasaray'a daha yakın olduğu öğrenildi. Ancak henüz kesin karar verilmedi.



Sezonun bitmesi sonrasında iki sol bekten birisinde karar kılınacak ve resmi sözleşme imzalanacak.



