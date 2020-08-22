Galatasaray, acil 35 milyon TL arıyor!

Yeni transferlerine vergi borcu yüzünden lisans çıkartamayan Galatasaray, 35 milyon TL bulabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Galatasaray, acil 35 milyon TL arıyor!
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22 Ağustos 2020 09:39
Galatasaray, transferde şimdiye kadar Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaou'yu renklerine bağlarken orta sahaya 3 takviye daha yapmayı planlıyor.

Gelecek hafta hazırlık maçlarına da başlayacak olan sarı-kırmızılıların önüne beklemedikleri bir engel çıktı ve 35 milyon TL'ye yakın vergi borcu yüzünden henüz yeni transferlere lisans çıkartılamadı. Yeni transferlerin tesili için kulüplerin SGK ve vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu bulunmaması gerekiyor.

Sarı-kırmızılı yöneticiler bu rakamı bulmak için yoğun çaba harcarken yeni transferler de parçalı formayı giyebilmek için lisanslarının çıkmasını bekliyor.

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