Galatasaray, transferde şimdiye kadar Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaou'yu renklerine bağlarken orta sahaya 3 takviye daha yapmayı planlıyor.



Gelecek hafta hazırlık maçlarına da başlayacak olan sarı-kırmızılıların önüne beklemedikleri bir engel çıktı ve 35 milyon TL'ye yakın vergi borcu yüzünden henüz yeni transferlere lisans çıkartılamadı. Yeni transferlerin tesili için kulüplerin SGK ve vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu bulunmaması gerekiyor.



Sarı-kırmızılı yöneticiler bu rakamı bulmak için yoğun çaba harcarken yeni transferler de parçalı formayı giyebilmek için lisanslarının çıkmasını bekliyor.



