Galatasaray'a Premier Lig'den golcü!

Mauro Icardi'nin yanına bir forvet transferi daha yapmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Fulham'dan Carlos Vinicius transferi için önemli aşama kaydetti.
GALATASARAY KİRALAMAK İSTİYOR
Haberde sarı kırmızılı takımın, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Galatasaray'ın Kongolu oyuncusu Cedric Bakambu'yu da Real Betis'e satmaya hazırlandığı belirtildi.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Vinicius, 2022 yılında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Fulham'a transfer oldu. Fulham'da 48 maça çıkan 28 yaşındaki Brezilyalı forvet, 8 gol ve 3 asist yaptı.
A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Fulham'dan Carlos Vinicius transferi için önemli aşama kaydetti.
GALATASARAY KİRALAMAK İSTİYOR
Haberde sarı kırmızılı takımın, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Galatasaray'ın Kongolu oyuncusu Cedric Bakambu'yu da Real Betis'e satmaya hazırlandığı belirtildi.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Vinicius, 2022 yılında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Fulham'a transfer oldu. Fulham'da 48 maça çıkan 28 yaşındaki Brezilyalı forvet, 8 gol ve 3 asist yaptı.