Galatasaray'a Premier Lig'den golcü!

Cedric Bakambu'yu Real Betis'e göndermeye hazırlanan Galatasaray, Fulham'dan Carlos Vinicius'u transfer etmek istiyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'a Premier Lig'den golcü!
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02 Şubat 2024 02:05
Son güncelleme 02 Şubat 2024 02:07
Mauro Icardi'nin yanına bir forvet transferi daha yapmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Fulham'dan Carlos Vinicius transferi için önemli aşama kaydetti.

GALATASARAY KİRALAMAK İSTİYOR

Haberde sarı kırmızılı takımın, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Galatasaray'ın Kongolu oyuncusu Cedric Bakambu'yu da Real Betis'e satmaya hazırlandığı belirtildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Vinicius, 2022 yılında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Fulham'a transfer oldu. Fulham'da 48 maça çıkan 28 yaşındaki Brezilyalı forvet, 8 gol ve 3 asist yaptı.

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