Galatasaray'a müjdeli haber!

Galatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı takımla çalıştı. İşte detaylar...

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Galatasaray'a müjdeli haber!
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14 Mart 2024 20:47
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, top çalma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda gerçekleşen çift kale maçla sona erdi.

ABDÜLKERİM TAKIMLA ÇALIŞTI

Sakatlığı geçen Abdülkerim Bardakcı, antrenmanın tamamında takımla çalıştığı bildirildi.

Galatasaray, cuma günü yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek.

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