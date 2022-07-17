Galatasaray'a iki transfer birden

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Lyon'un sağ beki Leo Dubois ile her konuda anlaştı.Galatasaray, Dubois'in bonservisine 2,5 milyon euro ödeyecek.13 kez Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sağ bekte görev yapıyor. Leo Dubois'in piyasa değeri 10 milyon euro.Öte yandan Galatasaray, bonservisi elinde olan Avusturyalı orta saha oyuncusu Florian Grillitsch ile anlaşma noktasına geldi. 26 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşma sağlandı.Avusturyalı orta saha, son olarak Hoffenheim forması giyiyordu.