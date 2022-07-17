Galatasaray'a iki transfer birden

Galatasaray, 27 yaşındaki sağ bek Leo Dubois transferi için Fransız temsilcisi Lyon ile anlaşmaya vardı. Orta sahaya da bonservisi elinde olan Avusturyalı orta saha oyuncusu Florian Grillitsch ismi yazıldı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'a iki transfer birden
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17 Temmuz 2022 18:32
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Lyon'un sağ beki Leo Dubois ile her konuda anlaştı.

Galatasaray, Dubois'in bonservisine 2,5 milyon euro ödeyecek.

13 kez Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sağ bekte görev yapıyor. Leo Dubois'in piyasa değeri 10 milyon euro.

FLORIAN GRILLITSCH İMZA AŞAMASINDA

Öte yandan Galatasaray, bonservisi elinde olan Avusturyalı orta saha oyuncusu Florian Grillitsch ile anlaşma noktasına geldi. 26 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşma sağlandı.

Avusturyalı orta saha, son olarak Hoffenheim forması giyiyordu. 

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