Galatasaray'a iki müjdeli haber!

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez'den müjdeli haber geldi. İki isim, Kopenhag deplasmanında formasına kavuşacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a iki müjdeli haber!
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11 Aralık 2023 10:15
Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Kopenhag maçına çevrildi.

Karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde Devler Ligi'nde son 16 turuna yükselecek olan Cim-Bom'a iyi haberler ardı ardına gelmeye başladı.

Sakatlık sürecini atlatan Davinson Sanchez ve Adana Demirspor karşısında süre alamayan Faslı yıldız Hakim Ziyech'in zorlu maçta görev almasının önünde bir engel kalmadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag deplasmanında savunmanın göbeğini Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'ya emanet edecek. Sanchez'in yokluğunda savunmada görev yapan Kaan Ayhan ise yeniden orta sahaya çekilecek.

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