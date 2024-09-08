Galatasaray'a Icardi'den kötü haber!

Milli aradan sonra Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Galatasaray'da Mauro Icardi şoku yaşanıyor. Arjantinli oyuncu, Adana Demirspor karşılaşmasının 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
1 ay sahalardan uzak kalması beklenen yıldız santrforun sakatlığını atlatması 1.5-2 ay sürebilir. Yıldız oyuncu, bu sezon Süper Lig'e çıktığı 3 maçta 1 gol ve 1 asist katkısı sunarak iyi bir başlangıç yapmıştı.
OKAN BURUK BEKLEYECEK
Teknik direktör Okan Buruk'un çift forvet planı için Mauro Icardi'nin dönüşünü bekleyeceği belirtildi. Bu durumda Osimhen'in tek santrfor olarak ilk 11'de yer alması bekleniyor.
1 ay sahalardan uzak kalması beklenen yıldız santrforun sakatlığını atlatması 1.5-2 ay sürebilir. Yıldız oyuncu, bu sezon Süper Lig'e çıktığı 3 maçta 1 gol ve 1 asist katkısı sunarak iyi bir başlangıç yapmıştı.
OKAN BURUK BEKLEYECEK
Teknik direktör Okan Buruk'un çift forvet planı için Mauro Icardi'nin dönüşünü bekleyeceği belirtildi. Bu durumda Osimhen'in tek santrfor olarak ilk 11'de yer alması bekleniyor.