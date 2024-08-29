Galatasaray'a Hermoso'da büyük engel

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Şampiyonlar Ligi'nden elenip 30 milyon euro gelirden olan Galatasaray, Mario Hermoso transferinde frene bastı.

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Galatasaray'a Hermoso'da büyük engel
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29 Ağustos 2024 08:34
Avrupa Ligi'nin yeni formatında yoluna devam edecek olan Galatasaray'da gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda.

Futboldan sorumlu yönetici İbrahim Hatipoğlu, Young Boys maçı sonrası yaptığı açıklamada eksik bölgelerini ivedilikle tamamlayacaklarını söylemişti.

Sol bek, orta saha ve stoper takviyesini gündemine alan Galatasaray'ın sıcak temas halinde olduğu isimlerden birisi Mario Hermoso.

G.SARAY FRENE BASTI

Bonservisi elinde olan İspanyol savunmacı ile ilk teması geçtiğimiz hafta kuran ve transferde mesafe kateden yönetim, Şampiyonlar Ligi şoku sonrası frene bastı.

30 milyon Euro'ya yakın bir gelirden olan Galatasaray, Hermoso'nun istediği yıllık maaşı karşılamada artık çok zorlanacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ İSTEĞİ

Ayrıca yıldız futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma gitmek istediği, bu nedenle de transferin zora girdiği belirlendi.  

 
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