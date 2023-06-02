Galatasaray'a FIFA'dan kötü haber!

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Omar Elabdellaoui'nin Galatasaray'a açtığı davada Norveçli futbolcuyu haklı buldu. Sarı-kırmızılılar, Omar'a 2 milyon 820 bin 923 euro ödeme yapacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a FIFA'dan kötü haber!
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02 Haziran 2023 18:16
FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

Kurul, sarı-kırmızılı takımın sözleşmesini feshettiği Omar Elabdellaoui'nin açtığı davada oyuncuyu haklı buldu.

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Galatasaray'ın Norveçli futbolcunun sözleşmesini haksız feshettiğine kanaat getirerek Galatasaray'a para cezası verdi. Buna göre Galatasaray, Omar'a 2 milyon 820 bin 923 euro ödeyecek.

Galatasaray, bu parayı 45 gün içerisinde ödemediği takdirde transfer yasağı ile karşı karşıya kalabilir.

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