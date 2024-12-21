Galatasaray'a 20 milyon euro'luk müjde

Galatasaray, Köhn ve Zaniolo'dan toplam 20 milyon euro'luk gelir bekliyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'a 20 milyon euro'luk müjde
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21 Aralık 2024 12:07
Galatasaray ara transferde kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmenin planlarını yapıyor. Kaynak arayışında olan sarı-kırmızılı kulüpte sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon başında takımdan ayrılan Nicolo Zaniolo ve Derrick Köhn'ün kulüplerinden müjdeli haber geldi.

ŞİMDİDEN 13.4 MİLYON EURO

Atalanta'da forma giyen İtalyan yıldızın 15.5 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun tamamlanmasına çok az kaldı. Şu ana kadar 16 karşılaşmada görev yapan 25 yaşındaki Zaniolo'nun 20 maça ulaşması gerekiyor. 2023'te 15 milyon Euro'ya alınan Zaniolo geçen sezon Aston Villa'ya 7 milyon euro'ya kiralandı. Atalanta'dan da 6.4 milyon euro kiralama bedeli alındı.

1 MİLYON 750 BİN EURO KAR

Derrick Köhn de sergilediği performansla Werder Bremen'deki yerini kalıcı hale getirdi. Alman kulübü 25 yaşındaki sol bekin 5.1 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşündüğünü Galatasaray'a iletti. Köhn, geçen sezon devre arasında 3.35 milyon euro'ya alınmıştı. Sarı-kırmızılı ekip iki oyuncudan 20 milyon euro'yu kasaya koymayı bekliyor.



 
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