Galatasaray, 10'un potansiyeline güveniyor: Jankovic!

Yeni sezon için kolları sıvayan Galatasaray'da dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların HNK Rijeka ekibinde forma giyen 23 yaşındaki Niko Jankovic için devreye girdiği iddia edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, 10'un potansiyeline güveniyor: Jankovic!
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01 Mayıs 2025 09:30
Son güncelleme 01 Mayıs 2025 09:33
Kadrosuna önemli yıldızları katmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim daha gündeme geldi.

Hırvatistan'da HNK Rijeka takımında oynayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Niko Jankovic'in sarı-kırmızılıların listesinde olduğu iddia edildi.

Hırvat basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın Hırvat yıldızı izlediği ifade edildi.

PERFORMANSI

Jankovic, bu sezon çıktığı 40 resmi maçta 6 gol atarken 6 da asist yaptı.

 


 
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