Kadrosuna önemli yıldızları katmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim daha gündeme geldi.
Hırvatistan'da HNK Rijeka takımında oynayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Niko Jankovic'in sarı-kırmızılıların listesinde olduğu iddia edildi.
Hırvat basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın Hırvat yıldızı izlediği ifade edildi.
PERFORMANSI
Jankovic, bu sezon çıktığı 40 resmi maçta 6 gol atarken 6 da asist yaptı.
Hırvatistan'da HNK Rijeka takımında oynayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Niko Jankovic'in sarı-kırmızılıların listesinde olduğu iddia edildi.
Hırvat basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın Hırvat yıldızı izlediği ifade edildi.
PERFORMANSI
Jankovic, bu sezon çıktığı 40 resmi maçta 6 gol atarken 6 da asist yaptı.