Gabriel Sara ortada yok

Beşiktaş mağlubiyeti ile birlikte yenilmezlik serisini noktalayan ve takipçisi F.Bahçe'nin yeniden umutlanmasına neden olan G.Saray'da bireysel performanslar da tartışılıyor.
18 milyon Euro bonservis ücretiyle Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olan Gabriel Sara, Türkiye kariyerine iyi bir başlangıç yapmıştı. Sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk 14 maçta 2 gol-6 asiste imzasını koyan Sambacı, yeni yılla birlikte keskin düşüşe girdi.
Sahada olduğu son 23 maçta tabelayı değiştiremeyen Brezilyalı orta saha, Beşiktaş derbisinde hayal kırıklığı yarattı.
BURUK, OYUNCUYLA KONUŞACAK
Torreira'ya ayak uyduramayan Sara, sakatlık dönüşünden sonra bir türlü toparlayamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un, Fenerbahçe sınavı öncesinde yıldız oyuncuyu uyarması bekleniyor.
18 milyon Euro bonservis ücretiyle Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olan Gabriel Sara, Türkiye kariyerine iyi bir başlangıç yapmıştı. Sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk 14 maçta 2 gol-6 asiste imzasını koyan Sambacı, yeni yılla birlikte keskin düşüşe girdi.
Sahada olduğu son 23 maçta tabelayı değiştiremeyen Brezilyalı orta saha, Beşiktaş derbisinde hayal kırıklığı yarattı.
BURUK, OYUNCUYLA KONUŞACAK
Torreira'ya ayak uyduramayan Sara, sakatlık dönüşünden sonra bir türlü toparlayamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un, Fenerbahçe sınavı öncesinde yıldız oyuncuyu uyarması bekleniyor.