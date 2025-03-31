Gabriel Sara ortada yok

Kulüp tarihinin 18 milyon Euro ile en pahalı transferi Sara ilk 14 maçta coştu, sonrasında performansı geriledi. Deneyimli futbolcu, son 23 maçta tabela katkısı yapamadı

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Gabriel Sara ortada yok
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31 Mart 2025 10:59
Beşiktaş mağlubiyeti ile birlikte yenilmezlik serisini noktalayan ve takipçisi F.Bahçe'nin yeniden umutlanmasına neden olan G.Saray'da bireysel performanslar da tartışılıyor.

18 milyon Euro bonservis ücretiyle Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olan Gabriel Sara, Türkiye kariyerine iyi bir başlangıç yapmıştı. Sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk 14 maçta 2 gol-6 asiste imzasını koyan Sambacı, yeni yılla birlikte keskin düşüşe girdi.

Sahada olduğu son 23 maçta tabelayı değiştiremeyen Brezilyalı orta saha, Beşiktaş derbisinde hayal kırıklığı yarattı.

BURUK, OYUNCUYLA KONUŞACAK

Torreira'ya ayak uyduramayan Sara, sakatlık dönüşünden sonra bir türlü toparlayamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un, Fenerbahçe sınavı öncesinde yıldız oyuncuyu uyarması bekleniyor. 

 
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