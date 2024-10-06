G.Saray, 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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G.Saray, 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi
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06 Ekim 2024 22:52
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u 1-0 yenerek 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Süper Lig'in 7. haftasında sahasında 3-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 öne geçtiği RFS maçından da 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Alanyaspor mücadelesi öncesindeki son 2 resmi maçını kazanamayan Galatasaray, elde ettiği 1-0'lık sonuçla galibiyet hasretini de sonlandırdı.

 
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