G League, 2021 sezonu için Orlando bubble planlarını tamamlıyor

NBA G League'in, 2021 sezonunu Orlando'daki Walt Disney kampüsünde, 8 Şubat'ta başlatma planlarını açık bir şekilde sonuçlandırdığı bildirildi.
G League'in 28 takımından 17'sinin ve ligin Ignite geliştirme kulübünün, yaklaşık 12-15 maçtan oluşacak olan yaklaşan sezonu oynamayı tercih ettikleri açıklandı.
Katılan G League ekiplerinin tam listesi şu şekilde:
Agua Caliente Clippers
Austin Spurs
Canton Charge
Delaware Blue Coats
Erie BayHawks
Fort Wayne Mad Ants
Greensboro Swarm
Iowa Wolves
Lakeland Magic
Long Island Nets
Memphis Hustle
Oklahoma City Blue
Raptors 905
Rio Grande Valley Vipers
Salt Lake City Stars
Santa Cruz Warriors
Westchester Knicks
G League oyuncularının kendi şehirlerinde fiziksel testler ve ilk kez bir araya gelme için 19 Ocak tarihinde karar kıldıkları ve bir hafta sonrasında ise Orlando'ya varacakları tahmin ediliyor.
G League playofflarının ise 5-9 Mart arasında gerçekleşeceği bildiriliyor.
Bubble'a katılan her ekibin sağlık ve güvenlik harcamalarını 400-500 bin dolar arasında karşılaması bekleniyor.
Atlanta şehrinin, daha önce G League bubble'ına ev sahipliği yapmaya aday olduğu bildirilmişti.