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G League, 2021 sezonu için Orlando bubble planlarını tamamlıyor

NBA G League'in, 2021 sezonunu Orlando'daki Walt Disney kampüsünde, 8 Şubat'ta başlatma planlarını açık bir şekilde sonuçlandırdığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA G League'in, 2021 sezonunu Orlando'daki Walt Disney kampüsünde, 8 Şubat'ta başlatma planlarını açık bir şekilde sonuçlandırdığı bildirildi.

G League'in 28 takımından 17'sinin ve ligin Ignite geliştirme kulübünün, yaklaşık 12-15 maçtan oluşacak olan yaklaşan sezonu oynamayı tercih ettikleri açıklandı.

Katılan G League ekiplerinin tam listesi şu şekilde:

Agua Caliente Clippers

Austin Spurs

Canton Charge

Delaware Blue Coats

Erie BayHawks

Fort Wayne Mad Ants

Greensboro Swarm

Iowa Wolves

Lakeland Magic

Long Island Nets

Memphis Hustle

Oklahoma City Blue

Raptors 905

Rio Grande Valley Vipers

Salt Lake City Stars

Santa Cruz Warriors

Westchester Knicks

G League oyuncularının kendi şehirlerinde fiziksel testler ve ilk kez bir araya gelme için 19 Ocak tarihinde karar kıldıkları ve bir hafta sonrasında ise Orlando'ya varacakları tahmin ediliyor.

G League playofflarının ise 5-9 Mart arasında gerçekleşeceği bildiriliyor.

Bubble'a katılan her ekibin sağlık ve güvenlik harcamalarını 400-500 bin dolar arasında karşılaması bekleniyor.

Atlanta şehrinin, daha önce G League bubble'ına ev sahipliği yapmaya aday olduğu bildirilmişti.


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