G League, 2021 sezonu için Orlando bubble planlarını tamamlıyor

NBA G League'in, 2021 sezonunu Orlando'daki Walt Disney kampüsünde, 8 Şubat'ta başlatma planlarını açık bir şekilde sonuçlandırdığı bildirildi.



G League'in 28 takımından 17'sinin ve ligin Ignite geliştirme kulübünün, yaklaşık 12-15 maçtan oluşacak olan yaklaşan sezonu oynamayı tercih ettikleri açıklandı.



Katılan G League ekiplerinin tam listesi şu şekilde:



Agua Caliente Clippers



Austin Spurs



Canton Charge



Delaware Blue Coats



Erie BayHawks



Fort Wayne Mad Ants



Greensboro Swarm



Iowa Wolves



Lakeland Magic



Long Island Nets



Memphis Hustle



Oklahoma City Blue



Raptors 905



Rio Grande Valley Vipers



Salt Lake City Stars



Santa Cruz Warriors



Westchester Knicks



G League oyuncularının kendi şehirlerinde fiziksel testler ve ilk kez bir araya gelme için 19 Ocak tarihinde karar kıldıkları ve bir hafta sonrasında ise Orlando'ya varacakları tahmin ediliyor.



G League playofflarının ise 5-9 Mart arasında gerçekleşeceği bildiriliyor.



Bubble'a katılan her ekibin sağlık ve güvenlik harcamalarını 400-500 bin dolar arasında karşılaması bekleniyor.



Atlanta şehrinin, daha önce G League bubble'ına ev sahipliği yapmaya aday olduğu bildirilmişti.



