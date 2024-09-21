Fulham, evinde 3 golle kazandı

İngiltere Premier Lig 5. hafta maçında Fulham, evinde Newcastle United'ı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Fulham, evinde 3 golle kazandı
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21 Eylül 2024 18:59
İngiltere Premier Lig 5. hafta maçında Fulham ve Newcastle United karşı karşıya geldi. Craven Cottage Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Fulham'a galibiyeti getiren goller sırasıyla 5. 22. ve 90+2. dakikalarda sırasıyla Raúl Jiménez, Emile Smith Rowe ve Reiss Nelson'dan geldi. Deplasman ekibinin tek golünü 46. dakikada Harvey Barnes kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fulham, puanını 8'e çıkarırken Newcastle United 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Fulham, Nottingham Forest  ile karşılaşacak. Newcastle United ise Lig Kupası 3. tur maçında Wimbledon ile karşılaşacak.

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