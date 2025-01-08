Fuat Çapa, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.



Çapa, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.



"Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" başlıklı fotoğrafını tercih eden Çapa, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan", "Günlük Yaşam" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Milyonda bir", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Klebher Vasquez'in "Kim kimi izliyor" fotoğraflarını seçti.



Çapa, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Ölümcül kanıt" fotoğrafına oy verdi.







