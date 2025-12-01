Fred'den hakem Yasin Kol'a tepki!

Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Fred, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.





"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"



Derbide sarı-lacivertli forma altında 100. maçına çıkan Fred, "Çok mutluyum, Fenerbahçe'de 100. maçıma çıktım. Takımımla gurur duyuyorum. Burada 3. yılım, Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum. Fenerbahçe benim ailem." dedi.

Maçın genelinde üstün taraf olduklarını belirten başarılı orta saha,ifadelerini kullandı.Hakemin verdiği ek sürenin yetersiz olduğunu düşünen Fred,dedi.Derbi beraberlik bitse de şampiyonluk inancını vurgulayan Fred, sözlerini şöyle tamamladı: