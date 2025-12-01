01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
1-1
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
1-1
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
3-3
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
1-0DA
01 Aralık
Bologna-Cremonese
1-2DA
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
0-233'

Fred'den hakem Yasin Kol'a tepki!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Galatasaray derbisi sonrası konuştu.

calendar 01 Aralık 2025 22:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fred'den hakem Yasin Kol'a tepki!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Fred, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Derbide sarı-lacivertli forma altında 100. maçına çıkan Fred, "Çok mutluyum, Fenerbahçe'de 100. maçıma çıktım. Takımımla gurur duyuyorum. Burada 3. yılım, Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum. Fenerbahçe benim ailem." dedi.



"MAÇI HAK ETTİK"

Maçın genelinde üstün taraf olduklarını belirten başarılı orta saha, "Maçı hak ettik. Çok iyi oynadık. Bir gol attık son dakikalarda ama yarattığımız fırsatlar vardı, değerlendirseydik daha iyi olacaktı. Bu fırsatları maalesef değerlendiremedik. Kazanabilirdik." ifadelerini kullandı.

FRED'DEN HAKEM YORUMU

Hakemin verdiği ek sürenin yetersiz olduğunu düşünen Fred, "Oyun çok durdu. Verilen uzatma çok kısaydı, maç daha da uzayabilirdi bence." dedi.

"HALA YARIŞTAYIZ"

Derbi beraberlik bitse de şampiyonluk inancını vurgulayan Fred, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takımımla gurur duyuyorum. Herkes aynı istikamette hareket etti. Bugün 1 puan aldık, hâlâ yarıştayız. Şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.