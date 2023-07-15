Fransa Bisiklet Turu'nda 14. Etap sona erdi

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 14. etabını, Ineos Grenadiers takımından İspanyol Carlos Rodriguez Cano kazandı.



Bu yıl 110'uncusu düzenlenen turun Annemasse kasabası ile Morzine Les Portes du Soleil kayak merkezi arasındaki 152 kilometrelik etabında Rodriguez Cano, 3 saat 58 dakika 45 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.



Etapta BAE Emirates ekibinden Sloven Tadej Pogacar ikinci, Jumbo-Visma'dan Danimarkalı Jonas Vingegaard ise üçüncü oldu.



Genel klasmanda son şampiyon Vingegaard, toplamda 57 saat 47 dakika 28 saniyelik süresiyle liderliğini sürdürerek sarı mayoyu korudu. 2020 ve 2021 yıllarının şampiyonu Pogacar ise genel klasmanda liderin 10 saniye gerisinde ikincilikte yer aldı.



Organizasyon, yarın Les Gets Les Portes du Soleil ile Saint-Gervais Mont-Blanc kayak merkezleri arasındaki 179 kilometrelik etapla devam edecek.



Tur, 21 etap sonunda 23 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.



