Forvet arkasında 3'lü denklem

Teknik Direktör Okan Buruk, Ajax maçında sahaya süreceği ilk 11'den 9'unu belirledi.
Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane ve Osimhen'in yeri garanti. Tecrübeli hoca Barış Alper, Sallai ve Sara üçlüsünden 2'sine şans verecek.
Johan Cruijff Arena'da Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai tercih edilirse forvet arkası Leroy Sane olacak.
Sallai yedek kulübesine çekilirse solda Barış, sağda Sane forvet arkası Gabriel Sara olacak.
Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane ve Osimhen'in yeri garanti. Tecrübeli hoca Barış Alper, Sallai ve Sara üçlüsünden 2'sine şans verecek.
Johan Cruijff Arena'da Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai tercih edilirse forvet arkası Leroy Sane olacak.
Sallai yedek kulübesine çekilirse solda Barış, sağda Sane forvet arkası Gabriel Sara olacak.