Florentino Perez, Mbappe'yi bekliyor

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Kylian Mbappe transferinin sinyalini verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Florentino Perez, Mbappe'yi bekliyor
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05 Ekim 2021 16:48
PSG'den ayrılmak istediğini itiraf eden ve sezon sonunda Real Madrid'de olması beklenen Fransız yıldız Kylian Mbappe için başkan Florentino Perez'den açıklama geldi.

Perez, Mbappe'nin sözlerini doğrularcasına konuştu ve "Ocak ayında Mbappe ile ilgili haberlerimiz olabilir. Umarım 1 Ocak tarihinde her şey çözülür. Sözlerim yanlış anlaşılmasın, PSG'ye büyük saygım olmakla birlikte onun düşüncelerini duymak için yeni yıla kadar beklememiz gerektiğini söylüyorum." ifadelerini kullandı.

"SADECE REAL MADRID'E GİDERDİM"

Kylian Mbappe, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "PSG'den ayrılırsam sadece Real Madrid'e giderdim. Geçen yaz ne istediğim belliydi, o yüzden PSG'de kalmamı ne sağlar derseniz ihtimaller çok uzak, ikiyüzlü davranamam" demişti.

2018'den bu yana PSG'de oynayan Fransız yıldız, 182 maçta 136 gol atarken, 66 asist yaptı.


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