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Fırtına'da stopere yeni isim; Kenneth Omeruo
Fırtına'da stopere yeni isim; Kenneth Omeruo
2019/20 sezonunda şampiyonluğa oynayan fakat amacına ulaşamayan Trabzonspor, yeni sezon için transfer listesine Kenneth Omeruo'yu aldı.
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