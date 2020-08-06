Fırtına'da stopere yeni isim; Kenneth Omeruo

2019/20 sezonunda şampiyonluğa oynayan fakat amacına ulaşamayan Trabzonspor, yeni sezon için transfer listesine Kenneth Omeruo'yu aldı.

Haber; Takvim
Fırtına'da stopere yeni isim; Kenneth Omeruo
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2020 10:12
Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Trabzon'da transfer listesine Nijeryalı stoper Kenneth Omeruo da girdi.

Leganes'li 26 yaşındaki oyuncu Chelsea'de de oynamıştı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için